BBM Tak Perlu Impor, Prabowo Andalkan Sawit, Jagung dan Tebu

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebutuhan BBM ke depan tidak akan bergantung pada impor. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebutuhan BBM ke depan tidak akan bergantung pada impor. Dengan mendorong swasembada energi, BBM diharapkan dapat dipenuhi dari sumber energi dalam negeri, seperti sawit, tebu, singkong, hingga jagung, sehingga tidak lagi tergantung pada pasokan luar negeri.

"Kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa sehingga kebutuhan BBM kita nanti tidak bergantung pada impor luar negeri, bahkan bisa dipenuhi dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu," ujar Prabowo.

Menurut Presiden, Indonesia sangat beruntung memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Contohnya sawit, singkong, dan jagung yang dapat dijadikan sumber energi. Selain itu, kekayaan sumber daya ini juga membuat kondisi pangan nasional aman dan tercukupi, sehingga pemerintah tetap bisa mempertahankan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia menembus lebih dari USD100 per barel.

"Kita sangat bersyukur atas karunia Yang Maha Kuasa. Bertahun-tahun saya memperjuangkan swasembada pangan. Dalam kondisi harga BBM saat ini, kita bersyukur bahwa swasembada energi hampir tercapai, dan kita sudah sampai pada swasembada beras," tambahnya.

(Feby Novalius)

