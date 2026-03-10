Bahlil Tegaskan Harga BBM Pertalite Tak Naik meski Minyak Dunia Tembus USD100

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik meski saat ini harga minyak dunia sudah tembus USD100 per barel. Harga minyak melebihi asumsi makro di APBN yang dipatok USD70 per barel.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi menaikkan harga BBM subsidi jika harga minyak dunia mencapai USD92 per barel.

"Tapi sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, Bahlil mengatakan, ketersediaan stok BBM nasional tidak ada masalah meski sampai pada 21 hari. Justru yang perlu menjadi perhatian serius adalah dampak peningkatan harga yang sudah melampaui asumsi makro APBN. Kondisi ini praktis mengancam anggaran subsidi yang nembengkak jika harus menutup kekurangan lebih besar.

"Problem kita sekarang bukan stok, stok tidak ada masalah, sudah ada semua. Kita itu sekarang tinggal di harga. Nah kita sekarang sedang meng- exercise untuk melakukan langkah yang komprehensif," sambungnya.