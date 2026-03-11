Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Hadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |18:58 WIB
Prabowo Hadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Menara Danantara, Rabu (11/3/2026). Prabowo mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas perjalanan satu tahun Danantara.

“Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi berbagai aset milik bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan nasional untuk masa depan Indonesia.

Menurutnya, nama Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ia menjelaskan bahwa kata daya berarti kekuatan atau energi, sementara anagata berarti masa depan.

“Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki bangsa dan negara kita artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa kita beri nama Danantara yaitu Daya Anagata Nusantara, Daya (artinya) kekuatan, energi. Anagata, masa depan. Jadi Danantara, harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan demikian pentingnya Danantara,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya ingin memberikan pengarahan yang lebih komprehensif. Namun, karena waktunya berdekatan dengan azan magrib dan waktu berbuka puasa, ia memutuskan untuk melanjutkan arahannya setelah berbuka.

“Saya sebenarnya ingin menyampaikan suatu pengarahan yang cukup komprehensif tapi Saya khawatir nanti akan tabrakan dengan adzan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan kalau begitu nanti adzan maghrib kita break dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai satu sesudah apa sesudah batal,” katanya.

 

