Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Fakta IHSG Merosot 7,89 Persen, Investor Jangan Panik

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |07:02 WIB
5 Fakta IHSG Merosot 7,89 Persen, Investor Jangan Panik
Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mengguncang pasar saham Indonesia. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA — Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mengguncang pasar saham Indonesia, membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan cukup dalam pekan ini.

Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku pasar modal dan masyarakat untuk tidak panik menanggapi fluktuasi ekonomi serta penurunan IHSG. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah memasuki fase ekspansi ekonomi yang diproyeksikan stabil dalam jangka panjang.

Berikut Okezone.com merangkum fakta-fakta menarik terkait laju IHSG yang merosot tajam minggu ini, Minggu (8/3/2026):

1. IHSG Tertekan 7,89%

Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup periode perdagangan 2–6 Maret 2026 di zona negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan cukup dalam dengan penurunan sebesar 7,89 persen dalam sepekan terakhir.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan bahwa indeks kini berada di level 7.500-an setelah sebelumnya sempat bertahan di level psikologis 8.200.

"Perubahan terjadi pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 7,89 persen sehingga ditutup pada level 7.585,687, dari posisi 8.235,485 pada pekan lalu," ujar Kautsar.

2. Kapitalisasi Pasar Anjlok

Sejalan dengan melemahnya IHSG, kapitalisasi pasar bursa juga terkoreksi sebesar 7,85 persen, dari Rp14.787 triliun menjadi Rp13.627 triliun. Penurunan ini diikuti oleh melambatnya seluruh indikator rata-rata transaksi harian di bursa.

Rata-rata Nilai Transaksi Harian turun 16,64 persen menjadi Rp24,97 triliun.

Rata-rata Volume Transaksi Harian turun 17 persen menjadi 42,34 miliar lembar saham.

Rata-rata Frekuensi Transaksi Harian turun 7,33 persen menjadi 2,73 juta kali transaksi.

3. Aksi Jual Asing

Sentimen jual juga datang dari investor asing yang mencatatkan nilai jual bersih (net foreign sell) sebesar Rp263 miliar pada Jumat (6/3). Secara akumulatif sepanjang tahun 2026, nilai jual bersih investor asing telah mencapai Rp7,29 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205494//ihsg_melemah-Pzgx_large.jpg
10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada FILM hingga MDIA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205534//ihsg_melemah-qY3V_large.jpg
IHSG Turun 7,89 Persen, Purbaya Minta Investor Tak Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205530//thr-WnJR_large.jpg
Heboh THR Pekerja Swasta Dipotong Pajak, Purbaya: Protes ke Bosnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205529//purbaya-l049_large.jpg
Purbaya Siapkan Rp100 Triliun untuk Perbankan, Likuiditas Pasar Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205481//ihsg-h9cA_large.jpg
10 Saham Paling Menguat Pekan Ini, Ada yang Meroket 81,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205482//purbaya-daPC_large.jpg
Purbaya Siap Pangkas Anggaran MBG demi Cegah Defisit APBN 2026 hingga 3,7%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement