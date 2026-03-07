Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Siapkan Rp100 Triliun untuk Perbankan, Likuiditas Pasar Diperkuat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |13:00 WIB
Purbaya Siapkan Rp100 Triliun untuk Perbankan, Likuiditas Pasar Diperkuat
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan nasional. (foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan nasional untuk memperkuat likuiditas pasar dan menjaga pergerakan ekonomi di tengah dinamika fiskal. Penempatan dana tersebut akan menggunakan skema baru yang lebih dinamis sehingga pemerintah dapat menarik dana sewaktu-waktu untuk kebutuhan belanja negara.

“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tetapi jangka pendek dan fleksibel,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sumber dana untuk rencana injeksi Rp100 triliun ini berbeda dari sebelumnya yang menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Kali ini, pemerintah akan memanfaatkan dana belanja di Bank Indonesia (BI) yang belum terserap sepenuhnya agar bisa diakses oleh sektor perbankan.

“Kalau yang sampai Rp300 triliun itu sudah menganggur, tetapi yang tambahan mungkin, ya. Daripada ditaruh di BI dan perbankan tidak punya akses, kami pindahkan ke situ (perbankan) untuk menambah uang di sistem perekonomian,” ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa fleksibilitas menjadi kunci utama agar anggaran tetap tersedia saat dibutuhkan untuk belanja pusat maupun daerah.

“Kalau nanti mau kita belanjakan, bisa langsung keluar. Tetapi sebelum dipakai, setidaknya bisa membantu sistem perekonomian,” tambahnya.

 

