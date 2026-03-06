Berikut Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Medan dan Palembang 2026

JAKARTA - Berikut daftar lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Medan dan Palembang 2026. ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 kini diburu masyarakat jelang Lebaran 2026 khususnya berada di Medan dan Palembang.

Tidak repot menukarkan uang baru pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, masyarakat dimudahkan dengan adanya ATM uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

Ada beberapa lokasi ATM yang kerap disebut menyediakan pecahan kecil dan sering dimanfaatkan warga menjelang Lebaran 2026

Palembang:

1. ATM Bank Mandiri Depan Politeknik Negeri Sriwijaya

Mesin ATM ini cukup dikenal di kalangan mahasiswa maupun warga sekitar karena sering menyediakan pecahan Rp20.000.

2. ATM Bank Mandiri Dekat Kantor PLN Palembang