Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Siapkan Rp23,97 Triliun untuk Transaksi Jelang Lebaran 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |17:44 WIB
BNI Siapkan Rp23,97 Triliun untuk Transaksi Jelang Lebaran 2026
BNI menyiapkan uang tunai Rp23,97 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat menjelang Idul Fitri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyiapkan uang tunai Rp23,97 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penarikan tunai serta aktivitas transaksi menjelang puncak arus mudik Lebaran yang berlangsung pada 11–24 Maret 2026.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan penyediaan likuiditas tersebut telah disesuaikan dengan proyeksi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode tersebut.

"BNI memastikan kesiapan likuiditas dan jaringan layanan agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman selama periode Ramadan dan Idul Fitri," ujar Okki dalam keterangan resminya, Jumat (27/2/2026).

Dari total dana yang disiapkan, sebesar Rp16,64 triliun dialokasikan untuk pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycle Machine (CRM).

Sementara itu, Rp7,33 triliun lainnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi di outlet kantor cabang.

BNI memperkirakan kebutuhan uang tunai selama periode tersebut mencapai sekitar Rp1,71 triliun per hari. Proyeksi ini mempertimbangkan tren peningkatan transaksi masyarakat, termasuk pencairan tunjangan hari raya (THR), belanja kebutuhan Lebaran, hingga persiapan mudik.

Untuk mendukung layanan selama libur Lebaran, BNI juga mengoperasikan kantor cabang secara terbatas, yaitu pada 20 Maret 2026 sebanyak 23 outlet dan pada 23 Maret 2026 sebanyak 32 outlet.

Layanan operasional terbatas tersebut dibuka pukul 10.00–12.00 waktu setempat dan melayani transaksi tertentu seperti setoran BBM Pertamina, Bulog, penerimaan negara, pemindahan dana antarrekening BNI, serta setoran dan penarikan tunai.

Selain jaringan kantor cabang, BNI mengoptimalkan Layanan Gerak BNI (O-Branch) yang ditempatkan di sejumlah lokasi strategis seperti jalur mudik, kawasan wisata, dan titik keramaian.

Perseroan juga mengandalkan lebih dari 217 ribu Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203617//mudik_gratis-zmYB_large.jpg
401 Bus Mudik Gratis ke 34 Kota, Pendaftaran Mulai 1 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203614//tiket_kereta-ZEPU_large.jpg
Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Dibuka Hari Ini, Keberangkatan 11 Maret–1 April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203589//avtur-q3KC_large.jpg
Permintaan Avtur Naik 3% Jelang Lebaran, Pertamina Pastikan Stok 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/470/3203579//huntara-5aY9_large.jpg
44 Blok Huntara Aceh Utara Rampung Sebelum Lebaran, 5 Sudah Dihuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203484//menhub-leLH_large.jpg
Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026, Menhub Harap WFA Dimaksimalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203169//viral-MTkY_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca saat Lebaran 2026: Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement