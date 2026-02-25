Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp44 Triliun untuk Lebaran 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |20:44 WIB
Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp44 Triliun untuk Lebaran 2026
Bank Mandiri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mengalokasikan uang tunai sebesar Rp44 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026 atau periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. 

Jumlah tersebut mencatatkan kenaikan 5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp41,9 triliun. Peningkatan ini dilakukan seiring proyeksi lonjakan transaksi masyarakat mulai dari masa bulan suci hingga puncak arus mudik Lebaran.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista menjelaskan bahwa penyediaan dana tunai ini merupakan hasil perencanaan yang matang untuk memastikan ketersediaan likuiditas di seluruh jaringan distribusi, khususnya pada mesin ATM dan CRM.

“Penyediaan uang tunai ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan sinergi yang terintegrasi di seluruh jaringan layanan kami, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Adhika dalam keterangan resminya, Rabu (25/2/2026).

Pihak manajemen memprediksi rata-rata kebutuhan pengisian uang tunai harian akan menyentuh angka Rp1 triliun hingga Rp1,4 triliun. Hal ini dipicu oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pembayaran gaji, serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain kesiapan uang fisik, Bank Mandiri juga mengantisipasi lonjakan transaksi digital. Perseroan menyiapkan likuiditas sebesar Rp18 triliun pada Rekening Settlement Dana (RSD) BI-Fast untuk periode 18-25 Maret 2026. 

Jumlah ini setara dengan penyediaan likuiditas harian sebesar Rp2,5 triliun guna menjamin kelancaran transfer antarbank selama masa puncak libur Lebaran.

Untuk mendukung operasional, Bank Mandiri menyiagakan 12.900 unit mesin ATM/CRM dan 322.000 unit mesin EDC di seluruh pelosok Indonesia.

 

1 2
