Kemenhub Siapkan Strategi Hadapi Angkutan Lebaran 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat khususnya yang menggunakan transportasi darat di periode Angkutan Lebaran 1447 H.

"Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa Lebaran tahun 2026 ini diperkirakan sebanyak 143 juta orang akan melakukan perjalanan. Jawa Barat menjadi provinsi asal favorit dengan estimasi jumlah

pergerakan sebanyak 21,52% atau 30,97 juta orang. Sementara, Jawa Tengah menjadi provinsi tujuan favorit dengan estimasi sebanyak 26,90% atau 38,71 juta orang," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).

Dirjen Aan menuturkan pihaknya tengah menyiapkan sarana dan prasarana angkutan jalan yang terdiri dari 177 Terminal (115 Tipe A dan 62 Tipe B), 48 UPPKB fungsional menjadi Rest Area dan 31.345 armada bus yang terdiri dari 11.639 unit AKAP, 63 unit Angkutan Lintas Batas Negara, 17.850 unit Angkutan Pariwisata dan 1.793 unit AJAP.

Di sektor penyeberangan, telah disiapkan 72 unit dermaga, 254 unit kapal penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan dan 15 lintas penyeberangan.

"Selain dari UPPKB yang kami fungsikan menjadi rest area, kami juga bekerja sama dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan beberapa masjid menjadi rest area di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Semarang, Purworejo dan Kebumen," terangnya.

Sejalan dengan itu, Ia juga menyebut inspeksi keselamatan pada armada-armada bus menjelang angkutan Lebaran akan dilakukan mulai tanggal 23 Februari hingga 29 Maret 2026.