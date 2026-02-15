Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Siapkan Strategi Hadapi Angkutan Lebaran 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |07:50 WIB
Kemenhub Siapkan Strategi Hadapi Angkutan Lebaran 2026
Angkutan Lebaran 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat khususnya yang menggunakan transportasi darat di periode Angkutan Lebaran 1447 H.

"Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa Lebaran tahun 2026 ini diperkirakan sebanyak 143 juta orang akan melakukan perjalanan. Jawa Barat menjadi provinsi asal favorit dengan estimasi jumlah
pergerakan sebanyak 21,52% atau 30,97 juta orang. Sementara, Jawa Tengah menjadi provinsi tujuan favorit dengan estimasi sebanyak 26,90% atau 38,71 juta orang," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).

Dirjen Aan menuturkan pihaknya tengah menyiapkan sarana dan prasarana angkutan jalan yang terdiri dari 177 Terminal (115 Tipe A dan 62 Tipe B), 48 UPPKB fungsional menjadi Rest Area dan 31.345 armada bus yang terdiri dari 11.639 unit AKAP, 63 unit Angkutan Lintas Batas Negara, 17.850 unit Angkutan Pariwisata dan 1.793 unit AJAP.

Di sektor penyeberangan, telah disiapkan 72 unit dermaga, 254 unit kapal penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan dan 15 lintas penyeberangan.

"Selain dari UPPKB yang kami fungsikan menjadi rest area, kami juga bekerja sama dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan beberapa masjid menjadi rest area di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Semarang, Purworejo dan Kebumen," terangnya.

Sejalan dengan itu, Ia juga menyebut inspeksi keselamatan pada armada-armada bus menjelang angkutan Lebaran akan dilakukan mulai tanggal 23 Februari hingga 29 Maret 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200135/libur_lebaran_2026-0hqu_large.jpg
Daftar Lengkap Jadwal WFA Lebaran 2026: 16-17 dan 25-27 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201668//menhub-5XHx_large.jpg
Titik Rawan Macet di Jabar Jadi Sorotan Menjelang Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201639//pemerintah-L98C_large.jpg
Pemerintah Teken Surat Edaran Pembelajaran saat Ramadan dan Lebaran 2026, Ini Isi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201385//mudik-t9uM_large.jpg
Mudik Gratis 2026 Siap Berangkatkan 100 Ribu Pemudik dengan 1.400 Bus hingga 99 Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201363//arus_mudik_dan_balik_lebaran-2PWb_large.jpg
Kemenhub Ungkap Aturan Rekayasa Lalu Lintas yang Bakal Diberlakukan pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201101//asdp-JPQt_large.jpg
ASDP Dukung Stimulus Transportasi Lebaran 2026, Ada Diskon Tarif 100% pada 12-31 Maret
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement