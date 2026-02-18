Advertisement
Realisasi Angkutan Lebaran 2026 Berpotensi Lampaui Survei

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |16:21 WIB
Realisasi Angkutan Lebaran 2026 Berpotensi Lampaui Survei
Libur Lebaran 2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menyebut realisasi Angkutan Lebaran tahun 2026 ini diprediksi bisa melebihi angka survei. 

Menurutnya, pengalaman pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi di lapangan dapat lebih tinggi dibandingkan angka prakiraan awal.

"Melihat hasil survei tahun kemarin, kita harus mengantisipasi, karena ada kemungkinan realisasi akan lebih besar atau mendekati angka tahun kemarin," kata Menhub Dudy dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan, angka prakiraan pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026 tercatat sebesar 143,9 juta orang, atau turun sekitar 1,75 persen dibandingkan 2025 yang sebesar 146,4 juta orang. 

Meski demikian, pada realisasinya tahun 2025 jumlah pergerakan masyarakat justru mencapai 154,6 juta orang, lebih tinggi dari angka survei.

Dengan melihat tren tersebut, Kementerian Perhubungan menilai perlu ada langkah antisipatif, khususnya di daerah dengan mobilitas tinggi. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Lampung.

Dudy mengungkapkan, Lampung masuk dalam lima besar tujuan favorit masyarakat dari kawasan Jabodetabek dengan perkiraan jumlah pergerakan mencapai 778,67 ribu orang. 

Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi, terutama di Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang penyeberangan menuju Sumatera.

 

