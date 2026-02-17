Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Bakal Dilebur, Bulog Tak Lagi Berstatus Perum

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |16:42 WIB
Bapanas Bakal Dilebur, Bulog Tak Lagi Berstatus Perum
Bapanas Bakal Dilebur, Bulog Tak Lagi Berstatus Perum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan melakukan revisi Undang-Undang (UU) tentang pangan. Dengan revisi ini akan ada perubahan besar dalam tata kelola pangan nasional.

Salah satu poin utama revisi tersebut adalah pembubaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan dilebur ke dalam Bulog.

Bulog Tak Lagi Berstatus Perum

Pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sekaligus anggota Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) Khudori mengatakan, dalam draf revisi terbaru, Bulog tidak lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) seperti saat ini, melainkan akan menjadi lembaga baru setara institusi negara independen, seperti Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Di revisi undang-undang tengan pangan yang baru, ini diubah gitu. Jadi, Badan Pangan Nasional akan dilebur menjadi bagian dari Bulog, dan Bulog itu bukan perum yang seperti sekarang," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).

Perubahan Tata Kelola Pangan

Dia menilai perubahan struktur ini akan berdampak besar pada tata kelola pangan nasional, terutama karena fungsi regulator dan operator yang sebelumnya dipisahkan akan disatukan dalam satu lembaga.

Jika sebelumnya Bapanas bertindak sebagai regulator sementara Bulog dan BUMN pangan lain berperan sebagai operator, maka dalam skema baru Bulog akan menjalankan kedua fungsi tersebut sekaligus.

Khudori menjelaskan bahwa dalam Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025 terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji penyusun. Opsi tersebut meliputi mempertahankan struktur saat ini, memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, menggabungkan Bapanas dan Bulog, serta mentransformasi Bulog sepenuhnya.

"Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200721/menko_pangan-nL3z_large.jpg
Bulog Ekspor 2.280 Ton Beras untuk Jemaah Haji Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191992/stok_stabil-G4ht_large.jpg
Bulog Klaim Harga Sembako Stabil, Stok Aman hingga 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186988/beras_bulog_dijarah-17PN_large.jpg
Dirut Buka Suara soal Gudang Bulog di Sibolga Dijarah Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179514/beras_bulog-oczq_large.jpg
Bulog Buka Suara soal Beras Menumpuk di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167870/beras-SRuH_large.jpg
Dikeluhkan Masyarakat, Bos Bulog Buka-bukaan soal Kualitas Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166943/beras_bulog-7eME_large.jpg
Prabowo Anggarkan Rp22,7 Triliun untuk Bulog di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement