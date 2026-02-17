Bapanas Bakal Dilebur, Bulog Tak Lagi Berstatus Perum

JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan melakukan revisi Undang-Undang (UU) tentang pangan. Dengan revisi ini akan ada perubahan besar dalam tata kelola pangan nasional.



Salah satu poin utama revisi tersebut adalah pembubaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan dilebur ke dalam Bulog.



Bulog Tak Lagi Berstatus Perum



Pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sekaligus anggota Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) Khudori mengatakan, dalam draf revisi terbaru, Bulog tidak lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) seperti saat ini, melainkan akan menjadi lembaga baru setara institusi negara independen, seperti Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.



"Di revisi undang-undang tengan pangan yang baru, ini diubah gitu. Jadi, Badan Pangan Nasional akan dilebur menjadi bagian dari Bulog, dan Bulog itu bukan perum yang seperti sekarang," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).



Perubahan Tata Kelola Pangan



Dia menilai perubahan struktur ini akan berdampak besar pada tata kelola pangan nasional, terutama karena fungsi regulator dan operator yang sebelumnya dipisahkan akan disatukan dalam satu lembaga.



Jika sebelumnya Bapanas bertindak sebagai regulator sementara Bulog dan BUMN pangan lain berperan sebagai operator, maka dalam skema baru Bulog akan menjalankan kedua fungsi tersebut sekaligus.



Khudori menjelaskan bahwa dalam Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025 terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji penyusun. Opsi tersebut meliputi mempertahankan struktur saat ini, memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, menggabungkan Bapanas dan Bulog, serta mentransformasi Bulog sepenuhnya.



"Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori.