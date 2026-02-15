Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub: Pembatasan Operasional Angkutan Barang untuk Keselamatan Arus Lalu Lintas pada Lebaran 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |17:15 WIB
Menhub: Pembatasan Operasional Angkutan Barang untuk Keselamatan Arus Lalu Lintas pada Lebaran 2026
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa keselamatan masyarakat dan kelancaran arus mudik serta balik selama periode Angkutan Lebaran 2026 merupakan prioritas utama Pemerintah.

Menurutnya hal ini diimplementasikan dengan diterbitkannya kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026 yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri.

“Salah satu aturan yang tertuang dalam SKB tersebut adalah terkait pembatasan operasional angkutan barang mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, baik di jalan tol maupun arteri. Langkah ini kami lakukan semata-mata demi melindungi keselamatan jutaan masyarakat serta guna memastikan perjalanan yang ditempuh dapat dilalui dengan aman, lancar, dan juga nyaman,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Minggu  (15/2/2026).

Dudy menyebut alasan Pemerintah melakukan pembatasan angkutan barang selama 16 hari. 

Dia menjelaskan keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi kepadatan dan kecelakaan pada periode Angkutan Lebaran tahun-tahun sebelumnya serta hasil analisis traffic modeling yang dilakukan bersama sejumlah stakeholder. 

Sebagai informasi, menurut data Korlantas Polri tahun 2024, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang mencapai angka 27.337 kejadian, atau 10,4% dari total jumlah kecelakaan secara nasional. 

 

