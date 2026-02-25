44 Blok Huntara Aceh Utara Rampung Sebelum Lebaran, 5 Sudah Dihuni

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan 44 blok hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara rampung sebelum Lebaran mendatang. Dari total tersebut, lima blok huntara di Kecamatan Langkahan telah selesai dibangun dan mulai dihuni sekitar 60 kepala keluarga (KK).

Pembangunan dilakukan di atas lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan total luas bangunan sekitar 1.440 m², di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PU, bersama penyedia jasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Kita hari ini berkunjung ke salah satu huntara di Aceh Utara yang sudah selesai dibangun oleh Kementerian PU. Di sini ada lima blok, jadi ada sekitar 60 kepala keluarga. Di lokasi lainnya ada lagi sekitar sembilan blok. Dengan total huntara yang kita tangani di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 44 blok, dan itu kita targetkan selesai sebelum Lebaran sehingga masyarakat dapat segera masuk," ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

Menteri Dody mengatakan percepatan pemanfaatan huntara ini didukung koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. "Kementerian PU, BNPB, dan Bupati koordinasinya cepat. Data calon penghuni huntara juga sudah lengkap. Sehingga begitu kita selesai membangun, masyarakat bisa langsung masuk," kata Menteri Dody.

Secara teknis, huntara dibangun menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan, yang memungkinkan proses konstruksi berlangsung cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas dan kenyamanan. Setiap unit dirancang menggunakan insulated panel, serta dilengkapi ventilasi, exhaust fan, dan kipas angin untuk menjaga sirkulasi udara tetap baik dan ruangan tidak panas.