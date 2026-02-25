Permintaan Avtur Naik 3% Jelang Lebaran, Pertamina Pastikan Stok 30 Hari

Permintaan avtur diprediksi meningkat sebesar 3% menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Permintaan avtur diprediksi meningkat sebesar 3% menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, seiring meningkatnya aktivitas penerbangan selama periode Ramadhan dan arus mudik Lebaran.

VP Aviation Fuel Business PT Pertamina (Persero), Yosef Iswadi, menjelaskan bahwa Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan dan ketahanan stok avtur selama periode tersebut.

"Secara nasional, permintaan avtur diprediksi naik 3% untuk periode Ramadhan–Idul Fitri. Kami telah mempersiapkan pasokan dan memastikan ketahanan stok avtur secara nasional di level 30 hari," kata Yosef saat kunjungan ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, Pertamina juga tengah bersiap menghadapi Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026, agenda rutin tahunan untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode hari besar keagamaan.

Yosef menambahkan, pada masa Lebaran biasanya terjadi peningkatan extra flight di sejumlah bandara, sehingga jam operasional dapat diperpanjang menjadi 24 jam. Untuk itu, Pertamina menyiapkan sarana, fasilitas pendukung, serta sumber daya manusia (SDM) agar layanan tetap optimal dan andal.

"Kami juga memperkuat koordinasi dengan stakeholder bandara, khususnya terkait perubahan jam operasional hingga 24 jam. Masa Lebaran memang banyak extra flight di beberapa bandara," ujarnya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menegaskan bahwa persiapan dilakukan jauh sebelum periode puncak dimulai.