HOT ISSUE

Progam Kelola Sampah Hasilkan Rp3,2 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |08:53 WIB
Progam Kelola Sampah Hasilkan Rp3,2 Miliar
Pengelolaan sampah telah menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sebesar Rp3,2 miliar. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pengelolaan sampah telah menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sebesar Rp3,2 miliar. Inisiatif tersebut dijalankan di 58 lokasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan 2.470 masyarakat.

"Pengelolaan sampah membutuhkan komitmen jangka panjang dan keterlibatan aktif masyarakat," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Ekosistem Pengelolaan Sampah

Melalui program TJSL, pihaknya mendorong terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan bernilai ekonomi, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara total, program tersebut mencatat pengumpulan sampah sekitar 4,7 ribu ton sampah per tahun, dengan 2,3 ribu ton di antaranya telah dikelola kembali melalui proses daur ulang dan pengolahan organik.

Salah satu implementasi dilakukan melalui unit "Fuel Terminal Boyolali" dengan Program TPS 3R Resik di Desa Butuh yang mampu mengelola 480 ton sampah per tahun dari 310 kepala keluarga dan 115 pelaku usaha.

Program itu, menurut Pertamina Patra Niaga, menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp36 juta per tahun bagi masyarakat setempat.

 

1 2
