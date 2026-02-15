Pertamina Patra Niaga Tambah 7,8 Juta LPG 3 Kg Jelang Libur Panjang Imlek dan Ramadan

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran fakultatif LPG 3 kilogram (kg) sebanyak kurang lebih 7,8 juta tabung menjelang libur panjang Tahun Baru Imlek dan memasuki bulan Ramadan. Hal ini untuk melayani tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya segmen rumah tangga dan usaha mikro.



Peningkatan Konsumsi LPG 3 Kg



Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi peningkatan konsumsi LPG 3 kg yang umumnya terjadi pada momentum hari besar keagamaan dan periode meningkatnya aktivitas memasak masyarakat.



Jumlah penambahan fakultatif dalam momentum tersebut kurang lebih digelontorkan sebanyak 85% dari penyaluran normal harian secara nasional.



Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan distribusi yang optimal.



“Kami memastikan penambahan pasokan LPG 3 kg guna melayani kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman selama libur panjang dan menjelang Ramadan,” ujar Roberth di Jakarta, Minggu (15/2/2026).