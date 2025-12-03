Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |08:06 WIB
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung memberangkatkan sejumlah mobil tangki pengangkut LPG atau skid tank menuju Kota Sibolga yang berjarak 500 kilometer, serta Pulau Nias di mana kedua daerah tersebut terisolir. Mobil skid LPG tank ini membawa sejumlah LPG sebagai bantuan untuk masyarakat terdampak di wilayah tersebut. 

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengungkapkan, LPG ke wilayah terisolir ini merupakan upaya Pertamina memperluas jangkauan bantuan dalam rangka tanggap darurat bencana, hingga menjangkau luar Sumatera Barat. 

Bantuan terdiri dari 2 unit LPG Bulk bermuatan masing-masing 15 Metrik Ton (MT), tujuh unit LPG Bulk berisi 11 MT yang total muatannya mencapai 77 Metrik Ton. Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga menyalurkan bantuan LPG tabung 12 kg dan isinya sebanyak 648 unit serta tabung LPG 3 kg dan isinya sebanyak 5.040 unit. 

Fahrougi mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk memastikan energi tetap tersedia, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Distribusi bantuan tersebut dilakukan secara bertahap melalui jalur aman dan jalur alternatif, bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan lembaga penanggulangan bencana di berbagai wilayah.

"Di tengah situasi bencana, kebutuhan energi seperti LPG menjadi kebutuhan dasar yang mendesak. Karena itu kami memperluas jangkauan distribusi agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang terdampak, baik di Sumatera Barat maupun daerah lain yang membutuhkan,” ujar Fahrougi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

 

