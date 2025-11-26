Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero), termasuk Subholding Commercial & Trading, Pertamina Patra Niaga menyiagakan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mulai 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026 untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan proyeksi nasional, akan terjadi tiga puncak mobilitas masyarakat yaitu pada 24–25 Desember 2025, 31 Desember–1 Januari 2026, serta arus balik pada 2–4 Januari 2026.

Kebutuhan energi pada periode ini juga diperkirakan akan meningkat, terutama konsumsi Gasoline 2,3%, LPG 3,3%, Avtur 2,4%, dan Kerosene 6,2%. Adapun Gasoil diproyeksikan turun 2,8% seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan kesiapan pasokan dan layanan energi di seluruh wilayah.

“Kami memastikan pasokan dan distribusi energi tetap terjaga sepanjang periode Nataru. Selain stok yang aman, kami juga memperkuat berbagai layanan tambahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman selama perjalanan,” ujar Roberth di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan seluruh infrastruktur nasional meliputi 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, dan 6.634 Agen LPG.

Selain mengoptimalkan seluruh jaringan layanan nasional, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan berbagai layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode Nataru. Layanan tersebut mencakup 1.866 SPBU Siaga 24 jam dan 6.231 agen LPG Siaga yang memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja.

Selain itu, tersedia 56 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta layanan Motorist BBM dan PDS LPG Bright Gas yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata.