HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |08:16 WIB
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memperkuat layanan dan menghadirkan inovasi dalam mendukung transformasi energi yang lebih bersih di sektor penerbangan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan layanan energi yang berkelanjutan melalui penyediaan avtur hingga ke pelosok negeri, tidak hanya di bandara utama tetapi juga di bandara perintis," kata Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Saat ini Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 72 Aviation Fuel Terminal (AFT) yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah.

"Komitmen Pertamina Patra Niaga dalam melayani industri penerbangan, serta menegaskan pentingnya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pelanggan,” ujar Alimuddin.

Dalam mendukung transisi energi, Pertamina Group juga tengah mengembangkan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF), bahan bakar ramah lingkungan yang dihasilkan dari minyak jelantah.

“Melalui inovasi Pertamina SAF, Pertamina mendorong komitmen global terhadap pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan. Pertamina Patra Niaga menjadi bagian penting dalam ekosistem tersebut, mulai dari penyediaan bahan baku hingga menjadi pemasar kepada maskapai penerbangan,” jelas Alimuddin.

 

Halaman:
1 2
