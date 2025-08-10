Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahan Bakar Ramah Lingkungan, dari Pertamax Green hingga Avtur Minyak Jelantah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |19:35 WIB
Bahan Bakar Ramah Lingkungan, dari Pertamax Green hingga Avtur Minyak Jelantah
Bahan Bakar Lingkungan (Foto: Okezone)
BOGOR - BBM jenis Pertamax Green 95 yang merupakan salah satu BBM Pertamina yang lebih ramah lingkungan berbahan baku campuran bioetanol sebanyak 5% bakal terus diperluas distribusinya.

Sejak mulai dijual pada Juli 2023, outlet atau SPBU yang menjual Pertamax Green 95 terus bertambah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, untuk tahun ini ditargetkan ada 150 SPBU Pertamina yang menjual Pertamax Green 95. Hingga Juli ini tercatat sudah 143 SPBU yang menjual Pertamax Green 95 dengan volume penjualan mencapai 4.700 Kiloliter (kl).

"Untuk lingkungan yang lebih sehat, kami terus mengupayakan penyebaran outlet 143 SPBU di seluruh Jawa dan terus mendorong 150 SPBU sampai akhir tahun untuk Pertamax Green," kata Heppy dalam acara Energi & Mining Editor Society (E2S) Retret 2025 bertema “Collaboration to Advance The ESDM Sector” di Kinasih Resort and Conference, Bogor pada Sabtu (9/8/2025).

Heppy menambahkan, untuk saat ini memang Pertamina masih fokus melakukan penetrasi di wilayah Jawa, lantaran sumber pasokan ethanol masih mudah didapatkan berasal dari pabrik pengolahan di Mojokerto. "Kita fokus di wilayah Jawa. Kalau di luar Jawa akan bisa kita kembangkan," ungkap Heppy.

 

Halaman:
1 2
