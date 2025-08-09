Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertalite Bukan BBM Subsidi, Begini Penjelasannya

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |14:05 WIB
Pertalite Bukan BBM Subsidi, Begini Penjelasannya
Banyak yang mengira bahwa Pertalite adalah jenis BBM subsidi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Banyak yang mengira bahwa Pertalite adalah jenis BBM subsidi. Namun ternyata bukan.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan, Pertalite bukan bahan bakar yang disubsidi seperti minyak tanah dan Solar.

Pertalite bukan BBM subsidi, tetapi menerima kompensasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap membantu menekan harga jual, tetapi dengan cara yang berbeda.

Subsidi adalah bantuan langsung per liter yang diberikan pemerintah untuk menurunkan harga jual BBM di pasaran. Misalnya, jika pemerintah memberikan subsidi Rp1.000/liter untuk Solar, Pertamina tetap menerima harga Rp7.800/liter.

Saat ini, kompensasi diberikan karena harga jual BBM lebih rendah dari harga keekonomiannya. Misalnya, ketika harga keekonomian Solar mencapai Rp13.000/liter, tetapi harga penjualan hanya Rp7.800/liter, pemerintah menanggung selisih sebesar Rp5.200/liter.

Kemudian, bagaimana dengan Pertalite?

Harga Pertalite saat ini diperkirakan mencapai Rp12.730/liter, tetapi harga jualnya hanya Rp10.000/liter. Perbedaan sebesar Rp2.730/liter ini disebut kompensasi, bukan subsidi.

 

Halaman:
1 2
