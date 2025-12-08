Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |14:00 WIB
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Langkah cepat Pertamina dalam menjaga suplai BBM dan LPG di wilayah bencana sebagai bukti bahwa perusahaan telah bergerak secara total dan profesional menghadapi kondisi darurat. 

Menurut praktisi energi Ismoyo Hadi respons Pertamina sejalan dengan standar perusahaan migas kelas dunia, terutama dalam penerapan sistem tanggap darurat. 

"Pertamina sudah menerapkan Emergency Response Team (ERT) seperti seharusnya perusahaan migas world class. Ini menunjukkan kesiapan dan quick response Pertamina menghadapi bencana. Kalau ada kekurangan di sana-sini, itu manusiawi karena beratnya medan,” ujar Ismoyo di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan simulasi ERT setidaknya setahun sekali mengingat Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Selain itu, pengoperasian SPBU Kantong dan penambahan armada mobil tangki adalah langkah yang sangat strategis untuk menjaga ketersediaan energi di tengah keterbatasan akses. Ia menilai inovasi semacam itu harus terus dikembangkan. 

“Penting sekali. SPBU kantong kecil dengan model cluster bisa dikembangkan. Bahkan sebaiknya tahan benturan dan bisa di-drop dari helikopter jika diperlukan,” kata Ismoyo.

Tantangan distribusi BBM di wilayah bencana menurutnya sangat berat. Tidak hanya jalan dan jembatan yang putus, tetapi juga kondisi lapangan yang dipenuhi lumpur bekas banjir bandang serta korban yang belum terangkat sehingga meningkatkan risiko kesehatan. Selain itu, jalur komando pemerintah daerah juga banyak yang belum pulih, menjadikan situasi semakin kompleks. 

“Logistik di medan bencana itu rumit sekali. Jalan putus, jembatan rusak, lumpur di mana-mana, dan kondisi kemanusiaan sangat berat. Apa yang dilakukan Pertamina harus diapresiasi. Tapi tentu perlu dukungan semua pihak, terutama TNI–Polri dari aspek logistik,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188401/spbu-590z_large.jpg
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement