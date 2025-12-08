Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |07:13 WIB
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus bergerak cepat memastikan akses energi tetap terjaga bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Melalui berbagai moda suplai darurat, seperti Pertamina Mobile SPBU berupa Mobil Tangki Modular yang dilengkapi nozzle untuk langsung melakukan pengisian hingga canting atau set tabung mini untuk menyalurkan BBM dari drum BBM dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses energi.

Di SPBU 14.244.430 Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, Tim Pertamina Patra Niaga menyalurkan Pertalite menggunakan Pertamina Mobile SPBU berkapasitas 16 KL, didukung 10 set canting atau set tabung mini dilengkapi nozzle untuk pelayanan langsung kepada warga. Seluruh perangkat ini disiapkan agar masyarakat yang membeli BBM ke SPBU cepat terlayani.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa prioritas utama Pertamina adalah memastikan masyarakat tetap dapat bergerak dan menjalankan aktivitas pemulihan.

“Dalam situasi seperti ini, kami ingin hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena itu, berbagai moda suplai kami aktifkan dari Pertamina Mobile SPBU, hingga canting untuk pengisian dari drum. Kami paham bahwa masyarakat sedang berupaya bangkit, dan energi adalah kebutuhan penting untuk itu,” ungkapnya di Jakarta, Senin (8/12/2025).

 

1 2
