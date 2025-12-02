Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

JAKARTA - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mempercepat pemulihan distribusi BBM dan LPG di wilayah terdampak bencana Sumatera.



“Pemulihan membutuhkan kerja bersama dan keberlanjutan. Kami akan terus mendampingi dan mempercepat pemulihan energi khususnya BBM dan LPG untuk masyarakat hingga kembali pulih,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/12/2025).



Untuk kelancaran operasional evakuasi dan distribusi logistik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 22.600 liter Dexlite, 6.000 liter Avtur, dan 1.000 liter Pertamax bagi BNPB dan Pemda, termasuk kendaraan evakuasi dan alat berat.



Pertamina Patra Niaga juga membuka nomor telepon khusus 0822-7692-9620 bagi instansi yang membutuhkan dukungan energi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sementara masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk informasi BBM dan LPG di wilayah terdampak.



Pihaknya juga memastikan distribusi energi dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada akhir November.



"Akses energi harus terjaga dan bantuan logistik harus sampai kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.