Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |08:07 WIB
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mempercepat pemulihan distribusi BBM dan LPG di wilayah terdampak bencana Sumatera.

“Pemulihan membutuhkan kerja bersama dan keberlanjutan. Kami akan terus mendampingi dan mempercepat pemulihan energi khususnya BBM dan LPG untuk masyarakat hingga kembali pulih,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Untuk kelancaran operasional evakuasi dan distribusi logistik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 22.600 liter Dexlite, 6.000 liter Avtur, dan 1.000 liter Pertamax bagi BNPB dan Pemda, termasuk kendaraan evakuasi dan alat berat.

Pertamina Patra Niaga juga membuka nomor telepon khusus 0822-7692-9620 bagi instansi yang membutuhkan dukungan energi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sementara masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk informasi BBM dan LPG di wilayah terdampak.

Pihaknya juga memastikan distribusi energi dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada akhir November.

"Akses energi harus terjaga dan bantuan logistik harus sampai kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186072/bbm_pertamina-TuUO_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186070/bbm_pertamina-kFsQ_large.jpg
Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 Persen dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179394/pertamina-7uPV_large.jpg
Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement