HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Limbah Jerami Disulap Jadi Sumber Energi dan Produk Bernilai Tinggi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |18:07 WIB
Limbah Jerami Disulap Jadi Sumber Energi dan Produk Bernilai Tinggi
Limbah Jerami Disulap Jadi Sumber Energi dan Produk Bernilai Tinggi (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Limbah pertanian kini bisa menjadi sumber energi hingga produk bernilai ekonomi. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat di Nagari Padang Toboh, Sumatera Barat (Sumbar).

Limbah Pertanian

Di Nagari Padang Toboh, tantangan pengelolaan limbah pertanian dan peternakan menjadi salah satu isu utama.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui unit Aviation Fuel Terminal (AFT) Minangkabau mengembangkan Sistem Inovasi Cerdas Kelola Limbah (SI CADIAK) berbasis ekonomi sirkular.

Limbah pertanian yang sebelumnya belum dikelola secara optimal kini diposisikan bukan lagi sebagai sisa hasil panen, melainkan sebagai sumber daya bernilai yang dapat dimanfaatkan secara produktif.

Dengan pendekatan eco-inovasi, jerami diolah secara berkelanjutan untuk menekan praktik pembakaran terbuka, meminimalkan dampak lingkungan, sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi lokal.

 

