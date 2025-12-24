Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |07:31 WIB
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan kunjungan ke SPBU dan fasilitas layanan di Rest Area KM 57. Hal ini untuk mengawal kenyamanan masyarakat dalam menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Salah satu concern dalam kunjungan ini dengan kegiatan uji tera alat ukur BBM hingga pengecekan kesiapan fasilitas Serambi MyPertamina.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana, menanggapi positif layanan yang disiapkan Pertamina Patra Niaga selama periode libur akhir tahun. Menurutnya, langkah yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menjelang periode Natal dan Tahun Baru merupakan bentuk tanggung jawab korporasi dalam memastikan konsumen mendapatkan produk sesuai standar, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. 

"Melihat kebutuhan konsumen yang semakin beragam, Pertamina menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung kenyamanan, keamanan berkendara, serta kemudahan dalam mengakses produk dan layanan energi,” ujar Niti dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa dalam mendukung kelancaran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga membentuk dan mengoperasikan Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru hingga 11 Januari 2026. Satgas ini bertugas memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, LPG, dan Avtur di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Selama periode Natal dan Tahun Baru, kami hadir dengan semangat Melayani Sepenuh Hati. Satgas Pertamina Patra Niaga bertugas 24 jam, termasuk di hari libur dan pergantian tahun, untuk memastikan masyarakat merasa aman, nyaman, dan ditemani selama perjalanan liburannya,” ujar Mars Ega.

 

1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
