Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |19:51 WIB
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
Distribusi BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus memperkuat layanan distribusi energi untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. 

Upaya tanggap darurat dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara, guna menjaga layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan, perusahaan bergerak cepat untuk mengamankan distribusi energi. 

“Kami menerapkan semua jalur distribusi untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses BBM, LPG, dan avtur. Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” ungkap Mars Ega di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Untuk jalur darat, Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai penguatan logistik, di antaranya mobilisasi 66 Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau, pengoperasian 36 mobil tangki BBM tambahan, serta pengiriman 30 unit skid tank LPG untuk memperlancar pendistribusian LPG di wilayah terdampak.

Kondisi infrastruktur yang terdampak mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Bersama TNI Angkatan Udara, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dan Avtur melalui pesawat Hercules dan pesawat perintis ke Sibolga, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai dukungan atas proses evakuasi dan percepatan pemulihan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188075/bbm_pertamina-uP80_large.jpg
Upaya Pemulihan Distribusi BBM dan LPG ke Aceh Dipercepat Meski Akses Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188057/distribusi_bbm-41iw_large.jpg
Pertamina Percepat Penanganan Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973/pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187929/bbm_pertamina-wMsQ_large.jpg
Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745/bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement