Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |07:21 WIB
Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dalam masa tanggap darurat bencana dipastikan aman. Di Aceh, penegasan tersebut disampaikan Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh dan juga Hiswana Migas Aceh. 

Jika terjadi antrean panjang di SPBU, lebih disebabkan ketidakstablisan pasokan listrik PLN sehingga menghambat proses pengisian dan pelayanan di SPBU. Untuk itu, masyarakat diminta tidak panik.

Pakar manajemen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Jasman J Maruf meminta agar penjualan BBM juga dibatasi. Pembatasan dilakukan, agar semua masyarakat bisa mendapatkan BBM. Selain itu, juga untuk menghindari kepanikan dan mencegah spekulan. 

”Dalam keadaan darurat ini penjualannya harus dibatasi agar semua masyarakat bisa mendapatkannya untuk kebutuhan mereka,” jelas Jasman di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, penanganan BBM terutama saat tanggap darurat harus ditangani secara serius. ”Yang penting Pertamina bisa memastikan tidak boleh putus di SPBU karena akan mengesankan bahwa terjadi kekosongan. Dan Saya pikir, Pertamina pandai dalam hal supply chain minyak,” lanjutnya.

Begitu pula dengan pengaturan penjualan kepada masyarakat. Misalnya mengatur waktu pembelian sehingga masyarakat tidak datang secara bersamaan. ”Sekaligus jumlah pembelian dibatasi sesuai kebutuhan satu kendaraan. Termasuk yang memakai jerigen, dibatasi pembeliannya,” katanya.

Sistem tersebut, menurutnya selain mengatasi antrean panjang, diyakini juga bisa mencegah para spekulan yang membeli BBM dengan jerigen. Memang, kata dia, untuk tanggap darurat ini pembelian jerigen memang memungkinkan untuk kebutuhan genset masyarakat.  Hanya saja, yang dikhawatirkan adalah pembelian dilakukan berulang untuk ditimbun atau dijual kembali. ”Itu yang kita khawatirkan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745/bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187588/menteri_esdm_bahlil-1FrR_large.jpg
Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode pada Korban Bencana Sumatera, Bahlil: Jangan Disalahgunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187458/bbm-IQ1x_large.jpg
Percepatan Pemulihan Distribusi BBM-LPG dan Listrik di Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451/bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186049/bbm_pertamina-bpsA_large.jpg
Pertamina Proyeksi Konsumsi BBM Naik 3 Persen Selama Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185843/pertamina-y0Wm_large.jpg
Pertamina Pasok BBM 100 Ribu Barel ke Shell
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement