HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Percepat Penanganan Distribusi BBM di Wilayah Bencana

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |18:09 WIB
Pertamina Percepat Penanganan Distribusi BBM di Wilayah Bencana
Distribusi BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Langkah Pertamina dalam menangani gangguan suplai energi di wilayah bencana sebagai bentuk totalitas perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional. 

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mengatakan, keputusan Pertamina mengalihkan suplai dari Terminal BBM (TBBM) lain dan membuka jalur distribusi alternatif menunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi kondisi darurat. 

“Langkah Pertamina mengalihkan suplai dari TBBM lain merupakan keputusan operasional yang sangat tepat. Ini menunjukkan bahwa Pertamina sudah memiliki contingency plan ketika jalur suplai utama terganggu. Membuka jalur distribusi alternatif bukan hanya respons cepat, tetapi bukti koordinasi internal yang solid,” ujar Sofyano di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Dia juga menyoroti pentingnya pengoperasian SPBU kantong dan penambahan armada mobil tangki yang dilakukan Pertamina untuk menjaga suplai di daerah-daerah yang akses jalannya terputus. Menurutnya, kebijakan ini menjadi faktor penentu agar masyarakat tetap mendapatkan BBM meski kondisi lapangan sangat membatasi. 

“SPBU kantong dan mobil tangki tambahan adalah instrumen teknis untuk mempertahankan suplai pada titik-titik kritis. Ketika jalur logistik terputus, distribusi harus fleksibel agar layanan energi tetap berjalan. Ini penting untuk mencegah panic buying dan menjaga mobilitas bantuan,” katanya.

Sofyano menjelaskan bahwa tantangan distribusi di wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat tidaklah kecil. Kondisi geografis yang berbukit, jalan rawan longsor, hingga jarak suplai yang jauh membuat proses distribusi BBM sangat kompleks. Namun, dia menilai Pertamina telah menunjukkan pengalaman dan mitigasi yang matang. 

 

Halaman:
1 2
