HOME FINANCE HOT ISSUE

Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:07 WIB
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana (Foto: ESDM)
JAKARTA - Pengamat energi Sofyano Zakaria meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik penimbunan BBM yang terjadi di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh.  

Dia menilai penimbunan BBM di wilayah bencana adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan meminta aparat segera turun tangan mengatasi oknum yang memanfaatkan situasi darurat demi keuntungan pribadi. 

“Aparat harus segera bertindak dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang memicu masalah distribusi BBM dan elpiji, apalagi di situasi bencana,” kata Sofyano di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh telah memutus sejumlah akses transportasi utama. Kondisi ini membuat distribusi energi, termasuk BBM dan elpiji, menjadi sangat menantang. 

“Ketika jalur transportasi hancur atau terputus, seluruh rantai pasok otomatis terganggu. Ini tantangan paling berat dalam menyalurkan BBM dan kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.

 

