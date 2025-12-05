Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera

JAKARTA - Di tengah cuaca ekstrem yang menghantam perairan Sumatera, armada kapal energi tetap bergerak untuk menjaga pasokan BBM dan menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah yang terisolasi.

Para pelaut menghadapi gelombang tinggi, rute yang berubah-ubah, hingga proses sandar yang tertunda, namun distribusi energi dan logistik tetap dipaksakan berjalan demi kebutuhan masyarakat.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem belakangan ini menjadi tantangan bagi armada kapal dalam menyalurkan energi.

"Namun kami menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan, seperti pengalihan rute dan penyiapan armada untuk antisipasi percepatan tambahan stok. Selain itu, kapal kapal kami juga siap dioptimalkan untuk penyaluran bantuan ke wilayah terdampak banjir di Sumatera," ujarnya, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

PIS terus berupaya menjaga pasokan energi dalam negeri di tengah tantangan cuaca yang menerjang. Seperti yang terjadi di Fuel Terminal Medan, dimana sebanyak 3 kapal yang membawa BBM berupa 280 ribu barrel Pertalite dan 30 ribu KL solar sempat kesulitan bersandar sejak 23 November 2025 berhasil sandar pada 1 Desember 2025.

Selama menunggu kapal bisa bersandar, PIS berkoordinasi intens dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mitigasi alih distribusi penyaluran BBM dari IT Lhokseumawe, FT Kisaran, dan FT Siantar ke FT Medan Group via truk tangki sejak tanggal 23 November 2025.