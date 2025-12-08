Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |05:00 WIB
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar SPBU Shell yang kembali jual BBM di wilayah Jabodetabek. Shell mengumumkan kembali menjual BBM jenis Shell Super di SPBU  yang sebelumnya sempat kosong sejak Agustus lalu.

"Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell," tulis keterangan resmi Shell Indonesia, Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Selain bensin, produk BBM jenis diesel (Shell V-Power Diesel) dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia.

Shell menjelaskan, BBM jenis Shell Super telah tersedia di SPBU Shell berbagai daerah, mulai dari SPBU di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara.

Kemudian tersedia juga di daerah Banten, mulai dari Kota Tangerang, Cilegon, dan Serang. Sementara di Jawa Barat, tersedia di SPBU daerah Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Cirebon, dan Karawang.

Sementara itu, untuk BBM jenis Shell V-Power dan V-Power Nitro+ diinformasikan belum tersedia di SPBU Shell manapun. Masyarakat diminta mengecek ketersediaan produk BBM di SPBU Shell melalui laman resmi Shell.

Untuk harga BBM Shell Super naik dari Rp12.680 per liter menjadi Rp13.000 per liter sejak 1 Desember 2025. Berikut daftarnya:

Harga BBM Shell

Shell Super: Rp13.000 per liter
Shell V-Power: Rp13.630 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter

 

