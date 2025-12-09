Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) kembali menambah lembaga penyalur yang berhasil dioperasikan untuk melayani masyarakat di wilayah terdampak bencana

SPBU 152.4656 di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, resmi kembali beroperasi setelah pasokan BBM berhasil dikirimkan.

BBM dikirim dari Fuel Terminal (FT) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menggunakan drum berisi 3.000 liter Pertalite dan 3.000 liter Biosolar. Distribusi menempuh perjalanan darat ekstrem selama hampir dua hari, melewati jalur terdampak longsor dan kondisi cuaca yang tidak stabil. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan, personel TNI melakukan pengawalan penuh hingga BBM tiba di SPBU Gayo Lues.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana menjadi komitmen utama perusahaan.

“Kami memastikan setiap titik energi dapat kembali berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski akses distribusi menghadapi tantangan berat, apresiasi kepada seluruh tim di lapangan bergerak cepat bersama aparat terkait untuk menjaga ketersediaan BBM. Kerja sama yang solid antara Pertamina, pemerintah daerah, dan TNI sangat membantu mempercepat pemulihan ini,” ujar Roberth di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumpampouw menjelaskan dengan suplai ini, SPBU Gayo Lues kembali melayani masyarakat, meskipun pasokan listrik setempat belum pulih sepenuhnya.