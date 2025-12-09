Harga BBM Shell Naik, Stok Bensin Sudah Tersedia di SPBU

JAKARTA - Stok BBM di SPBU Shell kini sudah tersedia. Namun di bulan ini, Shell memutuskan untuk menaikkan harga jual bahan bakar seperti Shell Super.

Harga BBM Shell Super naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter di bulan November 2025. Kemudian harga BBM Shell V-Power naik dari Rp13.260 per liter menjadi Rp13.640 per liter.

Shell menjelaskan, BBM jenis Shell Super telah tersedia di SPBU Shell berbagai daerah, mulai dari SPBU di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Kemudian tersedia juga di daerah Banten, mulai dari Kota Tangerang, Cilegon, dan Serang. Sementara di Jawa Barat, tersedia di SPBU daerah Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Cirebon, dan Karawang.

Sementara itu, untuk BBM jenis Shell V-Power dan V-Power Nitro+ diinformasikan belum tersedia di SPBU Shell mana pun.