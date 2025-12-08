Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |08:05 WIB
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stok BBM di SPBU swasta kembali tersedia usai adanya kesepakatan antara Pertamina dengan Shell, Vivo dan BP. Shell mengumumkan kembali menjual BBM jenis Shell Super di SPBU yang sebelumnya sempat kosong sejak Agustus lalu.

"Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell," tulis keterangan resmi Shell Indonesia, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Sementara itu, untuk BBM jenis Shell V-Power dan V-Power Nitro+ diinformasikan belum tersedia di SPBU Shell manapun. Masyarakat diminta mengecek ketersediaan produk BBM di SPBU Shell melalui laman resmi Shell.

Jauh sebelum Shell, SPBU swasta lainnya seperti Vivo dan BP juga telah menjual BBM usai menyepakati pembelian 100 ribu barel BBM murni dari Pertamina.

Di sisi lain, Shell, Vivo dan BP juga telah menaikkan harga BBM sejak 1 Desember 2025. Berikut ini Okezone rangkum harga BBM terbaru di Shell, Vivo dan BP:

 

