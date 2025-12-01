Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |06:48 WIB
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina naik mulai hari ini, berlaku Senin 1 Desember 2025. Seluruh BBM non subsidi yang dijual Pertamina naik, mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite dan Pertamina Dex.

Tercatat, harga BBM Pertamax naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter di November 2025.

Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Turbo menjadi Rp13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Pertamax Green naik menjadi Rp13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp13.000 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp14.700 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter. Harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp15.000 per liter dari harga sebelumnya Rp14.200 per liter. Demikian dikutip laman resmi MyPertamina, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Sementara, untuk harga BBM Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku 1 Desember 2025.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina per 1 Desember 2025 yang berlaku di wilayah Jabodetabek:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186888/harga_bbm-BzD6_large.jpg
Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186887/harga_bbm-iR21_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186784/harga_bbm-4Zp2_large.jpg
Harga BBM Hari Ini 30 November, Besok 1 Desember 2025 Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185494/bbm_pertamina-XT0O_large.jpg
Harga BBM Turun Lagi! Cek Daftar Terbaru di SPBU Vivo, Pertamina Cs Berlaku 24 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232/spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement