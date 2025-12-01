Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter

Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina naik mulai hari ini, berlaku Senin 1 Desember 2025. Seluruh BBM non subsidi yang dijual Pertamina naik, mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite dan Pertamina Dex.

Tercatat, harga BBM Pertamax naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter di November 2025.

Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Turbo menjadi Rp13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Pertamax Green naik menjadi Rp13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp13.000 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp14.700 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter. Harga BBM Pertamina Dex naik menjadi Rp15.000 per liter dari harga sebelumnya Rp14.200 per liter. Demikian dikutip laman resmi MyPertamina, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Sementara, untuk harga BBM Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku 1 Desember 2025.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina per 1 Desember 2025 yang berlaku di wilayah Jabodetabek: