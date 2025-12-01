Harga BBM Shell dan BP Kompak Naik per 1 Desember 2025, Ini Rinciannya

Harga BBM Shell dan BP Kompak Naik per 1 Desember 2025, Ini Rinciannya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga BBM Shell dan BP kompak naik, berlaku hari ini Senin 1 Desember 2025. Shell menaikkan seluruh BBM mulai 1 Desember 2025 meski stok masih kosong di SPBU.

Harga BBM Shell Super naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter di bulan November 2025. Kemudian harga BBM Shell V-Power naik dari Rp13.260 per liter menjadi Rp13.640 per liter.

Harga V-Power Nitro+ naik menjadi Rp13.890 per liter dari sebelumnya Rp13.480 per liter. Untuk harga BBM V-Power Diesel naik menjadi Rp15.250 per liter dari harga sebelumnya Rp14.410 per liter. Harga BBM Shell ini berlaku di wilayah Jabodetabek.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell Indonesia, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Sementara BP juga menaikkan harga BBM mulai 1 Desember 2025. Harga BBM BP 92 naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter.

Harga BBM Ultimate naik dari Rp13.260 per liter menjadi Rp13.630 per liter dan harga BBM Ultimate Diesel naik menjadi Rp15.250 per liter dari harga sebelumnya Rp14.410 per liter.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis keterangan BP.

Berikut ini harga BBM terbaru Shell dan BP yang berlaku 1 Desember 2025: