HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |09:25 WIB
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Harga BBM terbaru yang berlaku hari ini, Senin 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera. Pertamina telah menaikkan harga BBM non subsidi dari Pertamax hingga Dexlite.

Namun, besaran kenaikan di setiap wilayah berbeda. Sebagai contoh, harga BBM Pertamax naik menjadi Rp12.750 per liter di Jakarta. Namun, harga BBM di Pulau Sumatera khususnya di provinsi tersebut berbeda, seperti harga BBM Pertamax di Aceh Rp12.500 per liter hingga di Lampung Rp13.050.

Berikut harga BBM terbaru Pertamina per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera seperti dilansir laman MyPertamina, Senin (1/12/2025):

Aceh

Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.500 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.400 per liter
Dexlite: Rp14.2000 per liter
Pertamina Dex: Rp14.500 pe liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp11.500 per liter
Dexlite: Rp13.000 per liter

Sumatera Utara

Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.500 liter
Pertamax Turbo: Rp13.400 per liter
Dexlite: Rp14.200 per liter
Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

Sumatera Barat

Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.800 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.700 per liter
Dexlite: Rp14.500 per liter
Pertamina Dex: Rp14.800 per liter

 

