HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Hari Ini 30 November, Besok 1 Desember 2025 Naik atau Turun?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |09:01 WIB
Harga BBM Hari Ini 30 November, Besok 1 Desember 2025 Naik atau Turun?
Harga BBM Hari Ini 30 November, Besok 1 Desember 2025 Naik atau Turun? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku hari ini, Minggu 30 November 2025 di seluruh SPBU. Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell dan BP masih mengacu pada penetapan harga 1 November 2025.

Sementara, Vivo menyesuaikan harga BBM pada 24 November usai mendapatkan stok BBM tambahan dari Pertamina sehingga BBM jenis Revvo 92 kembali tersedia di SPBU.

Tercatat, SPBU Vivo menurunkan harga BBM jenis Revvo 92 menjadi Rp12.680 per liter dari harga sebelumnya Rp12.890.

Lalu bagaimana dengan harga BBM 1 Desember 2025? Badan usaha akan melakukan penyesuaian harga BBM setiap tanggal 1, tentu akan ditunggu masyarakat apakah harga BBM turun atau naik.

Namun, perlu diingat harga BBM nonsubsidi masih mengacu pada pergerakan harga minyak dunia hingga kurs Rupiah. Tentu ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan harga BBM tiap bulannya.

Berikut Okezone rangkum harga BBM yang berlaku hari ini, Minggu (30/11/2025):

 

