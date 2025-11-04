Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell

Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell (Foto: Pertamina)

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM hari ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell. Harga BBM Pertamina mengalami kenaikan untuk jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite naik Rp200 dari Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis Pertamina Dex juga naik Rp200 menjadi Rp14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Demikian dilansir laman resmi Pertamina.

Untuk harga BBM jenis Pertamax tetap dijual Rp12.200 per liter, harga BBM Pertamax Turbo juga tetap Rp13.100 per liter dan Pertamax Green tetap Rp13.000 per liter.

Selain itu, untuk BBM penugasan dan subsidi juga tetap seperti BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku hingga 1 November 2025.

Sementara, Shell Indonesia juga menurunkan sebagian besar harga BBM bulan ini. Shell Super turun menjadi Rp12.680 per liter, dari Rp12.890 per liter pada Oktober.

Untuk Shell V-Power, yang sebelumnya dipatok Rp13.420 per liter, kini turun menjadi Rp13.260 per liter. Harga Shell V-Power Diesel naik Rp140 per liter, yakni dari Rp14.270 per liter menjadi Rp14.410 per liter mulai 1 November 2025.