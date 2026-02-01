Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Turun

JAKARTA - Harga produk emas yang dijual di Pegadaian mengalami pergerakan awal Februari ini, Minggu (1/2/2026). Baik emas Galeri24 dan juga UBS kompak mengalami penurunan tajam, kembali melanjutkan tren penurunan sejak kemarin.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di level Rp2.981.000 per gram. Terjadi penurunan Rp190.000 dari harga sebelumnya di Rp3.171.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.996.000 per gram, juga turun hingga Rp.190.000 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya yang dibandrol seharga Rp3.186.000 per gram. Sementara emas Antam yang biasa dijual masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: