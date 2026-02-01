Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Turun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |09:08 WIB
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Turun
Harga Emas di Pegadaian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga produk emas yang dijual di Pegadaian mengalami pergerakan awal Februari ini, Minggu (1/2/2026). Baik emas Galeri24 dan juga UBS kompak mengalami penurunan tajam, kembali melanjutkan tren penurunan sejak kemarin.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di level Rp2.981.000 per gram.  Terjadi penurunan Rp190.000 dari harga sebelumnya di Rp3.171.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.996.000 per gram, juga turun hingga Rp.190.000 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya yang dibandrol seharga Rp3.186.000 per gram. Sementara emas Antam yang biasa dijual masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/622/3198295/emas_antam-nE8u_large.jpg
Apa Sebenarnya yang Bikin Harga Emas Meroket hingga Tembus Rp3 Jutaan per Gram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198361/harga_emas-CRmk_large.JPG
Harga Emas Naik Tajam, Pedagang Sarankan Beli Logam Mulia Bukan Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198332/harga_emas_antam-uzwg_large.jpg
Harga Emas Tembus Rp3 Juta, Pedagang: Masyarakat Justru Ramai Membeli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198308/emas_antam-b9Hl_large.jpg
Harga Emas Naik Terus Tembus Rp3 Juta per Gram, Kenaikan Diprediksi hingga 2028! Jual atau Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/622/3198265/emas-qtDj_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Logam Mulia Bisa Tembus Rp4,2 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/622/3198240/emas_antam-CPEg_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket Rp165.000! Cetak Rekor Lagi Jadi Rp3.168.000 per Gram 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement