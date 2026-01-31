Advertisement
FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Jatuh Rp260 Ribu, Segram Jadi Rp2,86 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |09:51 WIB
Harga Emas Antam Jatuh Rp260 Ribu, Segram Jadi Rp2,86 Juta
 Emas Antam turun hingga Rp260.000 menjadi Rp2.860.000 per gram. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) turun tajam pada perdagangan hari ini, Sabtu (31/1/2026). Emas Antam turun hingga Rp260.000 menjadi Rp2.860.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp285.000 menjadi Rp2.654.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.480.000

Emas 1 gram: Rp2.860.000

Emas 2 gram: Rp5.660.000

Emas 3 gram: Rp8.465.000

Emas 5 gram: Rp14.075.000

Emas 10 gram: Rp28.095.000

 

