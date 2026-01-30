Harga Emas Hari Ini Jumat 30 Januari 2026 Turun Jadi Rp3.120.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) hari ini, Jumat (30/1/2026), merosot. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) hari ini, Jumat (30/1/2026), merosot. Emas Antam turun Rp48.000 menjadi Rp3.120.000 per gram setelah sebelumnya meroket.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp50.000 menjadi Rp2.939.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.610.000

Emas 1 gram: Rp3.120.000

Emas 2 gram: Rp6.180.000

Emas 3 gram: Rp9.245.000

Emas 5 gram: Rp15.375.000

Emas 10 gram: Rp30.695.000