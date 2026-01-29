Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Naik Tajam, Pedagang Sarankan Beli Logam Mulia Bukan Perhiasan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |17:39 WIB
Harga Emas Naik Tajam, Pedagang Sarankan Beli Logam Mulia Bukan Perhiasan
Harga Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah lonjakan harga emas yang menembus Rp3 juta per gram, transaksi emas terpantau ramai, bahkan didominasi oleh pembeli yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi.

Suki, pedagang emas di Pasar Emas Cikini, menyarankan masyarakat untuk lebih memilih membeli logam mulia dibandingkan perhiasan. Menurutnya, logam mulia lebih tepat sebagai investasi untuk disimpan dalam jangka panjang.

"Kalau beli perhiasan ya cukup untuk dipakai saja, tetapi kalau untuk disimpan harusnya logam mulia, jangan yang perhiasan," ungkapnya saat diwawancarai pada Kamis (29/1/2026).

Suki menjelaskan bahwa emas, khususnya logam mulia mampu menjaga nilai uang dari tekanan inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan. Ia menyebut emas dan perak memiliki nilai yang relatif stabil sejak dahulu.

"Emas dari dulu sampai sekarang, bahkan dikatakan emas dan perak itu uangnya Tuhan," ujarnya.

Dia juga menyinggung kebijakan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat yang menyimpan cadangan emas dalam jumlah besar. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk melindungi nilai mata uang yang diedarkan sekaligus memperkuat kekuatan ekonomi nasional.

"China, negara-negara Amerika kan cadanganya berton-ton itu. Ya, kenaikan itu karena mereka yang membeli dalam jumlah besar, supaya dia dapat melindungi uangnya itu yang diedarkan. Dan juga punya kekuatan ekonomi di dunia," terang Suki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198332/harga_emas_antam-uzwg_large.jpg
Harga Emas Tembus Rp3 Juta, Pedagang: Masyarakat Justru Ramai Membeli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198308/emas_antam-b9Hl_large.jpg
Harga Emas Naik Terus Tembus Rp3 Juta per Gram, Kenaikan Diprediksi hingga 2028! Jual atau Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/622/3198265/emas-qtDj_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Logam Mulia Bisa Tembus Rp4,2 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/622/3198240/emas_antam-CPEg_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket Rp165.000! Cetak Rekor Lagi Jadi Rp3.168.000 per Gram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/622/3198142/emas_antam-Wu3N_large.jpg
Pecah Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp3.003.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/622/3197391/harga_emas-XBQM_large.jpg
4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Menuju Rp3 Juta per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement