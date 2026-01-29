Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Tembus Rp3 Juta, Pedagang: Masyarakat Justru Ramai Membeli

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |15:17 WIB
JAKARTA - Harga emas yang terus meroket hingga menembus angka Rp3 juta per gram tidak menyurutkan minat masyarakat. Pedagang emas mengungkap antusiasme untuk membeli emas saat ini justru terbilang tinggi.

Pedagang emas di Pasar Emas Cikini Suki mengatakan kenaikan harga memang mendorong sebagian masyarakat untuk menjual emas yang telah mereka simpan sejak lama untuk meraih keuntungan. Namun, ia menilai jumlah pembeli justru lebih dominan.

"Ada sebagian menjual karena mereka sudah memiliki emas lebih lama, sehingga berpikir sudah dapat keuntungannya. Tetapi lebih utama lagi banyak juga yang baru membeli karena dia tahu bahwa emas ini memang lindung uang, untuk menjamin uangnya tidak inflasi," kata Suki saat diwawancarai, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap fungsi emas sebagai instrumen investasi kini semakin meningkat. Emas dipandang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah kenaikan harga barang dan tekanan inflasi.

"Banyak yang membeli itu karena sudah menyadari bahwa emas ini memang perlu dimiliki sebagai nilai investasi untuk melindungi uangnya tidak termakan oleh kenaikan harga barang," ucap Suki.

 

