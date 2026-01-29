Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Naik Terus Tembus Rp3 Juta per Gram, Kenaikan Diprediksi hingga 2028! Jual atau Beli?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |13:45 WIB
Harga Emas Naik Terus Tembus Rp3 Juta per Gram, Kenaikan Diprediksi hingga 2028! Jual atau Beli?
Harga Emas Naik Terus Tembus Rp3 Juta per Gram, Kenaikan Diprediksi hingga 2028! Jual atau Beli?
JAKARTA - Harga emas logam mulia naik terus tembus Rp3 juta per gram. Pada hari ini saja, harga emas Antam logam mulia naik Rp165.000 menjadi Rp3.168.000 per gram. 

Kenaikan harga emas logam mulia diprediksi akan terus terjadi pada tahun ini. Lalu apakah saatnya dijual?

Pengamat pasar keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan, dengan kenaikan harga emas yang terus mencetak rekor tertinggi dan kini mencapai Rp3 juta per gram, masyarakat bisa saja menjual harga emas. Namun, hal tersebut tergantung kebutuhan.

"Bagi orang yang sudah memiliki emas perhiasan atau logam mulia sudah cukup lama, ya 3 sampai 5 tahun, bisa dijual. Karena tujuan kita membeli logam mulia atau emas perhiasan kan investasi, kalau sudah ada untung ya silakan jual untuk keperluan-keperluan rumah tangga," kata Ibrahim kepada Okezone, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ibrahim menambahkan, bagi masyarakat yang masih mempunyai dana tabungan yang cukup, sebaiknya harga emas tidak dijual terlebih dahulu. Sebab, kenaikan harga emas diprediksi masih akan terjadi hingga tahun 2028.

​"Tetapi kalau misal masih ada duit di luar, ya dipertahankan. Sampai kapan? Sampai tahun 2028, karena harga logam mulia atau emas perhiasan masih akan naik," katanya.

 

