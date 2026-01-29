Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Siap-Siap, Harga Emas Logam Mulia Bisa Tembus Rp4,2 Juta per Gram!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |11:37 WIB
Siap-Siap, Harga Emas Logam Mulia Bisa Tembus Rp4,2 Juta per Gram!
Siap-Siap, Harga Emas Logam Mulia Bisa Tembus Rp4,2 Juta per Gram! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas terus mencetak rekor baru. Per hari ini, Kamis (29/1/2026), harga emas dunia telah menembus level tertingginya di USD5.598 per troy ons dan harga emas logam mulia sudah menembus level Rp3,1 juta per gram.

Pengamat pasar keuangan, Ibrahim Assuaibi menilai tren kenaikan harga emas masih akan berlanjut sepanjang tahun 2026. Dia bahkan merevisi proyeksinya dan memperkirakan harga emas dunia berpotensi menembus USD6.500 per troy ons dalam tahun ini.

"Awal saya mengatakan bahwa di kuartal pertama itu akan tembus di level USD5.000. Kemudian di tahun 2026 keseluruhan itu USD5.500. Nah saya merevisi bahwa karena harga emas sudah menyentuh di level USD5.598, kemungkinan besar di tahun 2026 itu akan menyentuh di level USD6.500 per troy ons," kata Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta.

Harga Emas Bisa Tembus Rp4,2 Juta

Seiring lonjakan harga emas dunia, Ibrahim juga merevisi proyeksi harga logam mulia di dalam negeri. Jika sebelumnya ia memperkirakan harga emas berada di level Rp3,5 juta per gram pada 2026, kini proyeksi tersebut dinaikkan menjadi Rp4,2 juta per gram.

"Saya merevisi juga untuk logam mulia, yang tadinya logam mulia di level Rp3.500.000 di tahun 2026 ini berubah menjadi Rp4.200.000. Ingat, logam mulia yang tanggal 24 Desember saya mengatakan akan ke level diprediksi itu di Rp3.500.000. Ini berubah, saya revisi menjadi Rp4.200.000 per gram," lanjutnya.

 

