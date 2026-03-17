HOME FINANCE HOT ISSUE

KRAS Teken LTSA Suplai Baja 36.000 Ton

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |11:00 WIB
KRAS Teken LTSA Suplai Baja 36.000 Ton (Foto: KRAS)
JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melakukan penandatanganan perjanjian pasokan jangka panjang atau Long Term Supply Agreement (LTSA) dengan PT Kerismas Witikco Makmur beserta grup usahanya. 

Kerja sama ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan bahan baku baja jenis Cold Rolled Coil (CRC) dan Hot Rolled Pickled Oil (HRPO) dengan total sebesar 36.000 ton hingga satu tahun ke depan.

Dukungan Modal Kerja dari Danantara

Keberhasilan penandatanganan LTSA ini didorong oleh dukungan modal kerja dari Danantara. Dukungan tersebut dialokasikan secara khusus untuk mengamankan ketersediaan material bahan baku secara berkelanjutan, yang menjadi fondasi utama bagi Krakatau Steel dalam memproduksi produk baja bernilai tambah tinggi (high value-added products). 

“Dukungan modal kerja dari Danantara merupakan penggerak utama dalam memastikan rantai pasok bahan baku kami tetap terjaga dan stabil. Dengan ketersediaan material hulu yang terjamin, Krakatau Steel dapat memberikan kepastian pasokan bagi mitra loyal kami" ujar Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Dia menambahkan bahwa stabilitas pasokan ini akan berdampak langsung pada performa mitra di pasar. "Melalui dukungan produk CRC dan HRPO yang berkualitas tinggi, kami optimistis Kerismas Group dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produknya, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun merambah pasar internasional,” kata Hernowo.

Berita Terkait
Danantara dan BP BUMN Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional
Krakatau Steel (KRAS) Incar Pendapatan Rp26,9 Triliun di 2026
KRAS Percepat Pembangunan Infrastruktur Baja Modular
Krakatau Steel Perkuat Mitigasi Risiko di Ekosistem Danantara dan Proyek Hilirisasi 
Danantara Ungkap Krakatau Steel (KRAS) Sudah Mulai Sehat, Raup Pendapatan Rp16 Triliun
Percepat Hilirisasi dan Ekspor, Krakatau Steel (KRAS) Perkuat Produksi Baja
