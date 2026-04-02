Krakatau Steel (KRAS) Raih Laba Rp5,6 Triliun di 2025

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) meraih laba bersih sebesar USD339,64 juta atau setara Rp5,68 triliun pada 2025. KRAS mampu mencatatkan pembalikan kinerja keuangan (financial turnaround) yang impresif pada 2025.

Pencapaian ini juga didorong oleh keberhasilan restrukturisasi utang, penguatan operasional, serta dukungan penuh dari para pemangku kepentingan. Tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan operasional seiring dengan kembali beroperasinya fasilitas strategis pabrik Hot Strip Mill (HSM) sebagai tulang punggung produksi baja nasional.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, hasil positif ini tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah melalui Danantara serta kepercayaan para kreditur dan mitra bisnis.

"Kami sangat mensyukuri capaian ini sebagai bentuk amanah dari para pemangku kepentingan. Dukungan pendanaan dan kepercayaan dari Danantara menjadi pendorong utama bagi kami untuk terus berbenah. Laba ini adalah titik awal yang kami sikapi dengan rendah hati untuk terus memastikan keberlanjutan industri baja nasional," ujar Akbar dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Sepanjang tahun 2025, Krakatau Steel berhasil membukukan pendapatan sebesar USD959,84 juta (Rp16,05 triliun). Total volume penjualan produk baja mencapai 944.562 ton, meningkat tajam sebesar 29,0% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain laba, struktur neraca Perseroan juga kian sehat dan kokoh dengan mencatatkan total aset sebesar USD 2,77 miliar atau setara dengan Rp46,24 triliun. Di saat yang sama, komitmen Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban utang, di mana total liabilitas berhasil ditekan turun sebesar 17,04% menjadi USD 2,04 miliar (Rp34,11 triliun).