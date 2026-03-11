Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Krakatau Steel (KRAS) Incar Pendapatan Rp26,9 Triliun di 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:05 WIB
Krakatau Steel (KRAS) Incar Pendapatan Rp26,9 Triliun di 2026
Krakatau Steel (KRAS) Incar Pendapatan Rp26,9 Triliun di 2026 (Foto: KRAS)
A
A
A

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menargetkan pendapatan konsolidasi mencapai USD1,6 miliar atau setara Rp26,98 triliun (kurs Rp16.864 per dolar AS) usai melakukan transformasi kinerja atau fase reborn. Target pendapatan ini tertuang dalam RKAP 2026. 

"Target ini bukan sekadar angka finansial, melainkan transformasi mentalitas menuju reborn state yang mengedepankan ketangkasan dan kolaborasi lintas entitas antara holding dan anak perusahaan," kata Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Titik Balik Krakatau Steel

Strategi transformasi KRAS Reborn merupakan langkah visioner perusahaan untuk mengonversi dinamika volatilitas global dan disrupsi teknologi menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi ini menandai fase krusial bagi perusahaan untuk beranjak dari sekadar bertahan menuju ambisi besar menjadi pemimpin industri baja yang tangguh di kancah global.
 
Akbar Djohan menegaskan bahwa momentum ini merupakan titik balik krusial bagi Perseroan. "Kita harus menyadari bahwa Krakatau Steel tidak pernah kehilangan kekuatannya, hari ini kita sedang membangkitkan kesadaran kolektif atas kapabilitas besar yang selama ini terpendam," katanya.

Melalui KRAS Reborn, lanjut dia mengatakan, secara resmi meninggalkan pola pikir bertahan dan mulai melangkah dengan mentalitas juara yang berlandaskan pada kolaborasi tanpa batas serta standar kualitas kelas dunia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205887/bangunan-07af_large.jpg
KRAS Percepat Pembangunan Infrastruktur Baja Modular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201402/kras-Uzat_large.jpg
Krakatau Steel Perkuat Mitigasi Risiko di Ekosistem Danantara dan Proyek Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199738/kras-fcbi_large.jpg
Danantara Ungkap Krakatau Steel (KRAS) Sudah Mulai Sehat, Raup Pendapatan Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194872/krakatau_steel-ILDo_large.jpg
Percepat Hilirisasi dan Ekspor, Krakatau Steel (KRAS) Perkuat Produksi Baja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191758/kras-wSYD_large.jpg
RUPSLB Krakatau Steel (KRAS) Rombak Direksi, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185874/kras-zXDi_large.jpg
Dapat Suntikan Modal Danantara, Krakatau Steel (KRAS) Cetak Laba
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement